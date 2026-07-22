 تقارير: وزير المالية بجنوب أفريقيا يعتزم إقالة نائبه من رئاسة مجلس إدارة مؤسسة الاستثمار العام - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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تقارير: وزير المالية بجنوب أفريقيا يعتزم إقالة نائبه من رئاسة مجلس إدارة مؤسسة الاستثمار العام

جوهانسبرج - (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 22 يوليه 2026 - 10:45 ص | آخر تحديث: الأربعاء 22 يوليه 2026 - 10:45 ص

أفاد موقع "نيوز24" الإخباري بأن وزير المالية في جنوب أفريقيا يعتزم إقالة نائبه من منصب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الاستثمار العام، وهي الجهة المسؤولة عن إدارة صندوق التقاعد الحكومي، التي تعاني من الفساد وعدم الاستقرار.

وذكر الموقع الإخباري، الذي يتخذ من كيب تاون مقرا له، أن وزير المالية إينوش جودونجوانا، دعا إلى عقد اجتماع عام لمؤسسة الاستثمار العام، في 27 يوليو الجاري، حيث سيواجه المديرون غير التنفيذيين للمؤسسة، ونائبه ديفيد ماسوندو، تصويتا من قبل المساهمين لإقالتهم، بحسب ما أوردته وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الأربعاء.

جدير بالذكر أن مؤسسة الاستثمار العام مملوكة بالكامل للدولة، ويعمل جودونجوانا كممثل للحكومة في مجلس الإدارة.

وتعد إقالة ماسوندو سابقة في تاريخ مؤسسة الاستثمار العام، حيث ينص القانون في جنوب أفريقيا على أن يتولى رئاسة مجلس الإدارة نائب وزير من ضمن ما يعرف بـ "المجموعة الاقتصادية" للوزارات، والتي تشمل المالية، والتجارة، والموارد المعدنية.

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