أشاد البرازيلي رونالدو نازاريو، أسطورة كرة القدم العالمية، بتتويج منتخب إسبانيا بلقب كأس العالم 2026، مؤكدًا أن "لاروخا" قدمت مستوى استثنائيًا واستحقت الفوز بالبطولة بعد تفوقها الواضح على الأرجنتين في المباراة النهائية.

وقال رونالدو، في تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية، إن المنتخب الإسباني كان الطرف الأفضل منذ بداية اللقاء وحتى نهايته، مشيرًا إلى أن النتيجة لم تعكس حجم السيطرة التي فرضها الفريق على مجريات المباراة.

وأضاف نجم البرازيل السابق: "كان يومًا تاريخيًا، إسبانيا سيطرت على المباراة بالكامل كما توقعت، ولم تسجل العدد الذي كانت تستحقه من الأهداف، لكنها فرضت هيمنتها المطلقة على اللقاء".

وأوضح رونالدو أن الفارق الفني بين المنتخبين كان كبيرًا، قائلًا: "ما حدث كان أشبه بالاكتساح، الفارق في الجودة بين إسبانيا والأرجنتين كان واضحًا للغاية، وحتى مع وجود ليونيل ميسي لم تتمكن الأرجنتين من مجاراة المنتخب الإسباني".

وانتقد الظاهرة مستوى الأرجنتين خلال البطولة، مؤكدًا أن الفريق اعتمد بشكل كبير على الروح القتالية أكثر من الأداء الفني، وقال: "الأرجنتين لم تقدم كرة قدم جيدة طوال كأس العالم، لكنها امتلكت القتال والشخصية. اللاعب الموهوب يمكنه حسم مباراة، لكن الفوز بكأس العالم يحتاج إلى فريق متكامل، وهذا ما قدمته إسبانيا".

وأشاد رونالدو بأسلوب لعب المنتخب الإسباني، مؤكدًا أن الفريق يمتلك هوية واضحة وفلسفة مميزة، وأضاف: "طريقة لعب إسبانيا الحالية هي الأفضل في العالم، بل إنها تجاوزت حتى فلسفة كرة القدم البرازيلية الشهيرة".

وعن المنافسة على جائزة الكرة الذهبية، اختار رونالدو لاعب الوسط الإسباني رودري كأبرز المرشحين للفوز بالجائزة، قائلًا: "رودري هو المرشح الأول للكرة الذهبية، لقد كان أفضل لاعبي إسبانيا في كأس العالم، وهذا يمنحه أفضلية كبيرة، ويمكنه الفوز بالجائزة مرة أخرى".