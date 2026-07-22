النفط يقترب من أعلى مستوياته في ستة أسابيع مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الأربعاء، لتقترب من أعلى مستوياتها في ستة أسابيع، مدفوعة بتزايد المخاوف من اضطراب إمدادات الطاقة في ظل تصاعد التوترات العسكرية في الشرق الأوسط.



وحسبما أفادت وكالة رويترز، صعدت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.84 دولار، بما يعادل 2%، إلى 92.85 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 06:30 بتوقيت غرينتش، وهو أعلى مستوى لها منذ 11 يونيو. كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 1.67 دولار، أو 2%، إلى 86.01 دولارًا للبرميل، مسجلًا أعلى مستوى له منذ 12 يونيو.



وجاءت المكاسب بعدما أنهى النفط تعاملات أمس الثلاثاء عند أعلى مستوى في خمسة أسابيع، في أعقاب تبادل الهجمات بين الولايات المتحدة وإيران، ما أثار مخاوف الأسواق من اتساع نطاق الصراع وتأثيره في إمدادات الطاقة العالمية.



وزادت هذه المخاوف بعدما أعلنت جماعة الحوثي في اليمن تهديدها باستهداف السفن المحملة بالنفط السعودي في مضيق باب المندب، وإعلان حصار بحري على المملكة، وهو ما دفع ثلاث ناقلات نفط كانت متجهة إلى الصين والهند إلى تغيير مسارها في البحر الأحمر عقب التحذيرات.



ويكتسب مضيق باب المندب أهمية متزايدة لصادرات النفط السعودي، ما يجعل أي اضطرابات في حركة الملاحة عبره مصدر قلق للأسواق العالمية.



وقال محللون في مؤسسة «آي إن جي» إن اضطرار ناقلات النفط إلى تعديل مساراتها سيؤدي إلى إطالة زمن الرحلات وارتفاع تكاليف الشحن، مما يزيد الضغوط على سلاسل إمدادات الطاقة، مشيرين أيضًا إلى أن التوترات في البحر الأسود تضيف مزيدًا من الضبابية إلى أوضاع السوق.



وفي جانب آخر، أظهرت بيانات أولية نقلتها مصادر في السوق عن معهد البترول الأمريكي ارتفاع مخزونات النفط الخام ونواتج التقطير في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، مقابل تراجع مخزونات البنزين، وذلك قبيل صدور البيانات الرسمية من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في وقت لاحق اليوم.