تقارير: إعدام شخص بتهم تتعلق بالاحتجاجات التي شهدتها إيران في يناير

بعد مصادقة المحكمة العليا في إيران، تم تنفيذ حكم الإعدام بحق شخص أدين بتهم تتعلق بالاحتجاجات التي شهدتها البلاد في يناير الماضي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، بأن الشخص الذي تم إعدامه يدعى مهدي خانكي، وكان قد تم إلقاء القبض عليه في فبراير الماضي بموجب أمر قضائي، "بناء على بلاغ من جهاز المخابرات في الشرطة بمحافظة البرز، يفيد بأنه "كان عضوا في إحدى الجماعات الإرهابية المعادية للثورة، وحاول حيازة أسلحة وذخائر".

وأضافت "مهر": "عندما داهم الضباط منزله في كرج وأجروا تفتيشا، عثروا على 5 مسدسات، و90 طلقة ذخيرة، و9 مخازن ذخيرة، وأجهزة تحكم عن بعد للمتفجرات، و11 قنبلة يدوية الصنع، و12 شعلة ضوئية يدوية الصنع، و30 أنبوبا متفجرا يدوي الصنع، وقنابل ومتفجرات على شكل حرف /تي/ ذات قوة تدميرية عالية، وكميات كبيرة من المواد الخام اللازمة لصنع القنابل والمتفجرات".