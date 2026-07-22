الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى ثورة 23 يوليو

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هنأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري، وكل مؤسسات الدولة المصرية بمناسبة ذكرى ثورة ٢٣ يوليو، تلك الثورة التي جاءت لتحقق تطلعات المصريين وآمالهم، في حكم وطنهم وتقرير مصيرهم.

وأضافت: ها نحن نرى ثمارها فيما يحققه الشعب وأجهزة الدولة في بناء جمهورية جديدة متقدمة وقوية، ذات سيادة وكلمة وفعل إقليمي ودولي فارق، تليق بعراقة مصر وشعبها.

وتابع البيان: نصلي أن يحفظ الله مصر قيادةً وشعبًا وأن يبارك كل الجهود المخلصة التي تُبذَل على سائر الأصعدة من أجل رفعة وطننا الغالي.