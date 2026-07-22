سليمان وهدان: مشروع قانون إنشاء جامعة كيان للعلوم التطبيقية استثمار في المستقبل

أعلن النائب سليمان وهدان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهه الوطنية عن موافقة الحزب والهيئة البرلمانية علي مشروع قانون إنشاء جامعة "كيان" للعلوم التطبيقية.

جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء، لمناقشة مشروع قانون إنشاء جامعة "كيان".

وقال وهدان، إن هذا المشروع يعد رؤية وطنية تستشرف المستقبل وتؤسس لمرحلة جديدة تؤمن ان الاستثمار في العقول هو ضمان تقدم الوطن، موضحا أن مشروع القانون وما يصحبه من تطوير للمنظومة التعلمية العسكرية يعكس أن الأمن القومي هو منظومة متكاملة يتضمن البحث العلمي.

وأشار وهدان إلي أن حزب الجبهة الوطنية ينظر إلي هذا المشروع أنه استثمار في المستقبل.



