النائب سامي سوس: جامعة كيان للقوات المسلحة نقلة نوعية في التعليم العالي وبناء الكفاءات الوطنية

أكد النائب سامي سوس، عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء جامعة "كيان" بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية يمثل خطوة استراتيجية مهمة نحو تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، ويعكس رؤية الدولة في الاستثمار في العنصر البشري وبناء أجيال تمتلك المعرفة والمهارات القادرة على مواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية المتسارعة.

وأوضح "سوس"، أن الجامعة الجديدة ستكون صرحًا أكاديميًا متطورًا يعتمد على أحدث النظم التعليمية العالمية، ويجمع بين التميز الأكاديمي والبحث العلمي والابتكار، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة تمتلك الخبرات العملية والعلمية اللازمة لتلبية احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي، خاصة في القطاعات الحيوية المرتبطة بالعلوم التطبيقية.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن من أبرز المزايا التي تحققها جامعة "كيان" تقديم برامج تعليمية متطورة تعتمد على أحدث وسائل التعليم الرقمي والتدريب العملي والبحث التطبيقي، إلى جانب توفير بيئة تعليمية حديثة تشجع على الإبداع والابتكار وريادة الأعمال، وهو ما يعزز قدرة الخريجين على المنافسة محليًا ودوليًا.

وأضاف سوس ، أن نقل تبعية كلية الطب بالقوات المسلحة لتكون إحدى كليات الجامعة يمثل إضافة قوية للمنظومة التعليمية، ويسهم في الارتقاء بمستوى التعليم الطبي والبحث العلمي، ودعم جهود الدولة في تطوير القطاع الصحي وإعداد كوادر طبية مؤهلة وفقًا لأعلى المعايير الدولية.

وأكد النائب سامي سوس أن الجامعة ستؤدي دورًا مهمًا في دعم البحث العلمي التطبيقي وربط مخرجاته باحتياجات الدولة وخططها التنموية، بما يعزز الابتكار وإيجاد حلول علمية للتحديات التي تواجه مختلف القطاعات، ويحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

ولفت إلى أن إتاحة الدراسة داخل الجامعة للعسكريين والمدنيين من الذكور والإناث في إطار واحد يعكس ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص والاستفادة من الخبرات المتنوعة، بما يسهم في إعداد كوادر وطنية مؤهلة قادرة على خدمة الدولة في القطاعات ذات الأولوية، والحد من تأثير استقطاب الكفاءات المصرية إلى الخارج.

واختتم النائب سامي سوس، بالتأكيد على أن إنشاء جامعة "كيان" يمثل استثمارًا حقيقيًا في مستقبل مصر، ويعزز مكانة الدولة كمركز إقليمي للتعليم والبحث العلمي، ويدعم مستهدفات الجمهورية الجديدة في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، بما يتماشى مع رؤية مصر للتنمية المستدامة.