طلعت يوسف: الأهلي سيفتقد تريزيجيه لكن رحيله كان قرارًا صحيحًا

أشاد طلعت يوسف، المدير الفني السابق لفريق الاتحاد السكندري، بطريقة رحيل محمود حسن تريزيجيه عن النادي الأهلي، بعد انتقاله إلى صفوف نادي الرياض السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، مؤكدًا أن اللاعب غادر القلعة الحمراء بصورة تعكس شخصيته وقيمته داخل الفريق.

وقال طلعت يوسف، خلال استضافته في قناة أون سبورت، إن تريزيجيه أنهى علاقته بالأهلي بأسلوب راقٍ يليق بتاريخه وبأخلاقه وبحجم انتمائه للنادي، مشددًا على أن اللاعب كان دائمًا مثالًا للالتزام والانضباط خلال فترة وجوده داخل الفريق.

وأضاف المدير الفني السابق للاتحاد السكندري: "تريزيجيه خرج من النادي الأهلي بطريقة محترمة للغاية، وهذا الأمر يتناسب مع شخصيته وما قدمه للنادي، فهو لاعب لم نسمع عنه أي أزمات أو مشكلات سواء داخل الملعب أو خارجه".

وأوضح طلعت يوسف أن قرار رحيل اللاعب، رغم صعوبته من الناحية الفنية، يعد خطوة مناسبة في ظل الظروف الحالية، قائلًا إن الأهلي سيفقد أحد العناصر المهمة التي تمتلك قدرات هجومية مميزة وخبرة كبيرة، لكن استمرار اللاعب ربما كان سيؤدي إلى بعض الأزمات داخل غرفة الملابس.

وتابع: "رحيل تريزيجيه كان من القرارات الصائبة، رغم أن الأهلي سيفتقد لاعبًا لديه إمكانيات فنية كبيرة، فهو من العناصر القادرة على صناعة الفارق، ولكن في بعض الأحيان تكون مصلحة الفريق مرتبطة باتخاذ قرارات صعبة".

وأشار طلعت يوسف إلى أن تريزيجيه ترك بصمة واضحة مع الأهلي خلال مسيرته، بعدما كان أحد أبناء قطاع الناشئين بالنادي، قبل أن يخوض رحلة احترافية ناجحة في أوروبا ثم يعود إلى القلعة الحمراء، ليشارك في تحقيق العديد من النجاحات.