الاتحاد الإسباني يرغب في تجديد عقد دي لا فوينتي حتى 2030

يسعى الاتحاد الإسباني لكرة القدم إلى تمديد عقد لويس دي لا فوينتي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، حتى عام 2030، تقديرًا للنجاحات الكبيرة التي حققها المدرب مع "لاروخا" خلال الفترة الماضية، وبعد قيادة الفريق للتتويج بكأس العالم 2026.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن رافائيل لوزان، رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، يضع تجديد عقد دي لا فوينتي على رأس أولوياته، ويرى أن المدرب الحالي هو الشخص الأنسب لقيادة المشروع الرياضي للمنتخب خلال السنوات المقبلة، خاصة مع اقتراب إسبانيا من استضافة كأس العالم 2030.

ويرتبط دي لا فوينتي بعقد مع الاتحاد الإسباني حتى نهاية بطولة كأس الأمم الأوروبية 2028، لكن لوزان يرغب في تمديد العلاقة لعامين إضافيين، بما يتناسب مع الإنجازات التي حققها المدرب، والذي أصبح أحد أبرز المديرين الفنيين في العالم.

وقال رئيس الاتحاد الإسباني في تصريحات سابقة لصحيفة "آس" قبل نهائي كأس العالم: "يمكننا القول إن هناك دي لا فوينتي لفترة طويلة. أنا من قام بتجديد عقده السابق، وكانت خطوة مهمة وضرورية وعادلة. الآن علينا أن نحاول تحسين هذه العلاقة وتمديدها، وفي عام 2030 لدينا موعد مع التاريخ ونرغب في أن يكون لويس جزءًا منه".

وأكدت الصحيفة أن تصريحات لوزان تعكس توجه الاتحاد الإسباني للحفاظ على الاستقرار داخل المنتخب، خاصة بعد النجاح الكبير الذي تحقق، حيث يوجد اقتناع كامل بأن دي لا فوينتي هو الرجل المناسب لمواصلة قيادة الفريق والحفاظ على المستوى التنافسي الذي أوصل إسبانيا إلى قمة كرة القدم العالمية.

مفاوضات بعد العطلة الصيفية

ومن المنتظر أن يعقد مسؤولو الاتحاد الإسباني جلسة مع دي لا فوينتي ووكيل أعماله عقب انتهاء العطلة الصيفية، من أجل مناقشة تفاصيل العقد الجديد وموعد الإعلان عنه رسميًا.

وترى إدارة الاتحاد أن كأس العالم 2030 يمثل محطة تاريخية للكرة الإسبانية، خاصة أن البطولة ستقام على أرضها، ولذلك ترغب في ضمان استمرار المدرب الذي أعاد المنتخب إلى منصات التتويج.

وكان تجديد العقد السابق لدي لا فوينتي قد شهد بعض الصعوبات، بعدما صعد المدرب إلى قيادة المنتخب الأول قادمًا من منتخب تحت 21 عامًا، وهو ما جعل راتبه الأول لا يعكس حجم إنجازاته، قبل أن ينجح سريعًا في قيادة إسبانيا للتتويج بدوري الأمم الأوروبية، ثم مواصلة النجاح بحصد لقب كأس العالم 2026.