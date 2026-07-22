وزير الرياضة يهنئ ميار شريف بتتويجها ببطولة ياش المفتوحة للتنس

هنأ جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، البطلة المصرية ميار شريف بعد تتويجها بلقب بطولة ياش المفتوحة للتنس فئة 250 نقطة للمرة الأولى في تاريخها، مشيدًا بالأداء المميز الذي قدمته ونجاحها في حصد ثالث ألقابها هذا الموسم.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن تقدم ميار 24 مركزًا دفعة واحدة لتصل إلى المركز 73 في التصنيف العالمي للمحترفات يعكس عودتها القوية إلى مستواها المعهود بعد فترة من الابتعاد عن المنافسات، متمنيًا لها دوام التوفيق ومواصلة تحقيق الإنجازات ورفع اسم مصر في المحافل الدولية.

وتوجت ميار شريف باللقب للمرة الأولى في تاريخها بعد فوزها في النهائي على المصنفة الثانية عالميا سابقا الإسبانية باولا بادوسا بمجموعتين دون ( 6-4، 4-0) قبل ان تنسحب الأخيرة بسبب الإصابة.

وحققت شريف الكسر الحاسم في الشوط السابع، وحافظت على إرسالها لتتقدم 5-3 قبل أن تحسم المجموعة الأولى لصالحها 6-4.

وفي المجموعة الثانية، كسرت شريف إرسال بادوسا مرتين لتتقدم 4- صفر قبل أن تنسحب اللاعبة الإسبانية بعد ساعة و12 دقيقة.

هذا اللقب هو الثاني لشريف، ويأتي بعد أربع سنوات من فوزها بلقبها الأول في جولة رابطة محترفات التنس في بارما عام 2022، على الملاعب الترابية أيضا.