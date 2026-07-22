جيش الاحتلال الإسرائيلي: لم نتدخل في اعتراض الصواريخ التي استهدفت العقبة ولم تسقط شظايا داخل إسرائيل

أفادت هيئة البث الإسرائيلية «كان»، بسماع دوي انفجارات وصلت أصداؤها إلى شواطئ مدينة إيلات، جراء استهداف إيران بالصواريخ لمدينة العقبة الأردنية.



ونفت الهيئة في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، أي سقوط لصواريخ أو شظايا إيرانية في إسرائيل.



وأوضحت أن إسرائيل لم تشارك في عمليات اعتراض الصواريخ الإيرانية المتجهة نحو مدينة العقبة الأردنية.



وسبق أن أفادت وسائل إعلام أردنية بأن صفارات الإنذار دوّت، صباح الأربعاء، في مدينة العقبة، لتنبيه المواطنين بوجود تهديد.



وأشارت وكالة «عمون» إلى سماع دوي انفجارات في العقبة ناتجة عن اعتراضات صاروخية.



وأوضحت مديرية الأمن العام الأردنية سابقًا أن ثلاث صفارات متقطعة تعني وجود تهديد يستوجب الاحتماء، فيما تشير صفارة واحدة إلى زوال التهديد.





وصعّد النظام الإيراني من هجماته على الأردن منذ استئناف المواجهة مع الولايات المتحدة في 7 يوليو، حيث قتل جنديان أمريكيان على الأقل في هجوم صاروخي.



ودوت صفارات الإنذار في العاصمة الأردنية عمّان الإثنين 20 يوليو، فيما أعلن جيش المملكة الهاشمية اعتراض ثلاثة صواريخ إيرانية.



غير أن الدفاعات الجوية الأردنية لم تتمكن من منع الهجوم الذي وقع في 17 يوليو، والذي أسفر عن مقتل جنديين أمريكيين إثر استهداف قاعدة موفق السلطي الجوية (قاعدة الأزرق) شرق البلاد، في حين لا يزال جندي أمريكي ثالث في عداد المفقودين.



كما أطلقت طهران أيضا، دفعة جديدة من الصواريخ استهدفت طائرات تابعة للجيش الأمريكي في مطار العقبة جنوب الأردن، متسببة، بحسب التلفزيون الرسمي الإيراني، في «أضرار جسيمة» لعدد منها.



ويُقدر عدد الجنود الأمريكيين المنتشرين في الأردن بنحو أربعة آلاف جندي، ما يمثل أكبر وجود عسكري أجنبي على أراضي المملكة.