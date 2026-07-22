ملك البحرين يهنئ الرئيس السيسي بذكري ثورة 23 يوليو: نحرص على تعزيز العلاقات الثنائية

بعث العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة يوليو المجيدة.



وأعرب الملك في البرقية عن أطيب تهانيه وتمنياته للرئيس السيسي، بموفور الصحة والسعادة، ولشعب جمهورية مصر العربية، بالمزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.



وأشاد في هذه المناسبة بما تتميز به العلاقات الأخوية الراسخة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وما تشهده من تطور ونمو على الأصعدة والمستويات كافة.



وأكد العاهل البحريني مواصلة العمل والتنسيق المشترك على تنمية وتعزيز هذه العلاقات المتميزة والارتقاء بها إلى مستويات أشمل وأرحب، بما يلبي ويحقق المصالح والأهداف المشتركة.