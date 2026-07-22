يديعوت أحرنوت: طائرة إسرائيلية تعود أدراجها بعد إطلاق صواريخ باتجاه العقبة

أفادت صحيفة «يديعوت أحرنوت» العبرية، بأن طائرة إسرائيلية عادت أدراجها، وذلك بعد إطلاق صواريخ باتجاه مدينة العقبة الأردنية.

وأشارت إلى أن طائرة تابعة لشركة «أركيا»، المتجهة من تل أبيب إلى إيلات، غيرت مسارها وعادت أدراجها بعد سماع دوي الانفجارات القادمة من الأردن.

ولفتت إلى تأخر رحلة أخرى قادمة من أبو ظبي إلى تل أبيب في الجو.

وأفادت وسائل إعلام أردنية بأن صفارات الإنذار دوّت، صباح الأربعاء، في مدينة العقبة، لتنبيه المواطنين بوجود تهديد.

وأشارت وكالة «عمون» إلى سماع دوي انفجارات في العقبة ناتجة عن اعتراضات صاروخية.

وأوضحت مديرية الأمن العام الأردنية سابقًا، أن ثلاث صفارات متقطعة تعني وجود تهديد يستوجب الاحتماء، فيما تشير صفارة واحدة إلى زوال التهديد.

وقبل قليل، أفادت القناة «12» العبرية، بدوي انفجارات في منطقة إيلات، جراء استهداف إيران بالصواريخ لمدينة العقبة الأردنية.

وصعّد النظام الإيراني من هجماته على الأردن منذ استئناف المواجهة مع الولايات المتحدة في 7 يوليو، حيث قتل جنديان أمريكيان على الأقل في هجوم صاروخي.

ودوت صفارات الإنذار في العاصمة الأردنية عمّان الإثنين 20 يوليو، فيما أعلن جيش المملكة الهاشمية اعتراض ثلاثة صواريخ إيرانية.

غير أن الدفاعات الجوية الأردنية لم تتمكن من منع الهجوم الذي وقع في 17 يوليو، والذي أسفر عن مقتل جنديين أمريكيين إثر استهداف قاعدة موفق السلطي الجوية (قاعدة الأزرق) شرق البلاد، في حين لا يزال جندي أمريكي ثالث في عداد المفقودين.

كما أطلقت طهران أيضا، دفعة جديدة من الصواريخ استهدفت طائرات تابعة للجيش الأمريكي في مطار العقبة جنوب الأردن، متسببة، بحسب التلفزيون الرسمي الإيراني، في «أضرار جسيمة» لعدد منها.

ويُقدر عدد الجنود الأمريكيين المنتشرين في الأردن بنحو أربعة آلاف جندي، ما يمثل أكبر وجود عسكري أجنبي على أراضي المملكة.