تنفيذ عملية أمنية واسعة في سجن بألمانيا للاشتباه في تخطيط نزلاء لتمرد

نفذت الشرطة الألمانية عملية أمنية واسعة في سجن زيجبورج، بعد ورود معلومات عن تخطيط عدد من النزلاء لتمرد عنيف.

وأعلنت وزارة العدل المحلية في ولاية شمال الراين-ويستفاليا اليوم الأربعاء أن الوضع أصبح تحت السيطرة، مشيرة إلى أن العملية جاءت بعد إفادة أدلى بها أحد السجناء.

وأوضحت الوزارة أن نحو 100 فرد من أفراد الشرطة شاركوا في العملية مساء أمس الثلاثاء، حيث فتشوا مرافق السجن. وأضافت الوزارة أن العملية انتهت في حوالي الساعة العاشرة مساء، دون تسجيل أي إصابات. وقال متحدث باسم الوزارة إنه يجرى حاليا تقييم ما إذا كان قد تم ضبط أي مواد محظورة، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة.

وقال وزير العدل في ولاية شمال الراين-ويستفاليا، بنيامين ليمباخ، المنتمي إلى حزب الخضر: "التهديد باستخدام العنف المسلح داخل سجوننا يمثل خطا أحمر لا يمكن تجاوزه"، مضيفا أنه إذا تأكدت هذه الشبهات، فإن المسئولين عن التخطيط سيواجهون أقصى العقوبات التي يجيزها القانون.