المفتي: ثورة 23 يوليو محطة وطنية فارقة في تاريخ مصر

تقدم الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وإلى ضباط القوات المسلحة الباسلة، وأبناء الشعب المصري العظيم؛ بمناسبة الذكرى 74 لثورة 23 يوليو المجيدة، سائلًا المولى عز وجل أن يديم على مصر نعمة الأمن والرخاء، وأن يوفق قيادتها إلى ما فيه خير الوطن ورفعته.

وأكد مفتي الجمهورية أن ثورة 23 يوليو تمثل محطةً وطنيةً فارقةً في تاريخ الدولة المصرية، وتجسد إرادةً وطنيةً صادقةً عبَّرت عن تطلعات الشعب المصري إلى العزة والكرامة، وأسهمت في ترسيخ دعائم الدولة الحديثة، وفتحت آفاقًا جديدةً لمسيرة التنمية والبناء الوطني، بما رسخ مكانة مصر ودورها الإقليمي والدولي.

وأضاف أن استحضار هذه الذكرى الوطنية الخالدة يعزز الاعتزاز بالوطن، ويستلهم قيم التضحية والإخلاص والانتماء، ويرسخ ثقافة العمل والإنتاج والبناء، باعتبارها السبيل الأمثل لمواصلة مسيرة التنمية الشاملة، وتحقيق تطلعات الأجيال القادمة، وصون مقدرات الوطن.

ودعا مفتي الجمهورية إلى استلهام الدروس الوطنية التي تجسدها هذه الذكرى، وترجمتها إلى عملٍ مخلص، وإنتاجٍ متقن، وتعاونٍ مثمر، واستشعارٍ للمسؤولية الوطنية، بما يعزز مسيرة الجمهورية الجديدة، ويدعم جهود الدولة في البناء والتنمية، ويحفظ لمصر أمنها واستقرارها، ويحقق لها مزيدًا من التقدم والازدهار في ظل قيادتها الرشيدة.