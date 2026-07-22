حرائق غابات بجنوب فرنسا تجبر المئات على الفرار

أفادت السلطات المحلية بمنطقة فار بجنوب فرنسيا اليوم الأربعاء، بأن حرائق غابات ‌اندلعت بالمنطقة أمس وتتحرك بسرعة، مما تسبب في دمار 2500 هكتار وأجبر 400 شخص على الفرار من منازلهم.

وقال وليام فوجل، ⁠المتحدث باسم رجال الإطفاء بالمنطقة، لمحطة «آر.إم.سي» الإذاعية: «الوضع صعب للغاية. نحو 1100 من رجال الإطفاء ظلوا يعملون طوال الليل».

وذكر المتحدث أن الحرائق لم يتم إخمادها حتى صباح اليوم الأربعاء، لكن الرياح من المتوقع أن ‌تكون «أكثر ⁠ملاءمة» اليوم على الرغم من ارتفاع درجات الحرارة.

وبحسب ما نشرته وكالة «رويترز»، أفادت منطقة فار بأن الكهرباء منقطعة عن 2300 أسرة اليوم الأربعاء.

وأوروبا ⁠هي القارة الأسرع ارتفاعا في درجات الحرارة على مستوى العالم، ويقول العديد من العلماء ⁠إن التغير المناخي الناجم عن أنشطة البشر يزيد من حدة ⁠موجات الحرارة والجفاف وحرائق الغابات، كما يجعل الظروف مواتية لحدوث عواصف مفاجئة ومدمرة.