رئيس المجلس المركزي لليهود في ألمانيا يحذر من تقارب بين المسيحيين الديمقراطيين وحزب البديل

أعرب رئيس المجلس المركزي لليهود في ألمانيا، يوزيف شوستر، عن مخاوفه من انهيار حاجز العزل الذي يفرضه الحزب المسيحي الديمقراطي، المنتمي إليه المستشار فريدريش ميرتس، على حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي.

وقال شوستر في تصريحات لصحيفة "ماين بوست": "أخشى ألا يصمد هذا الحاجز"، مشيرا إلى ولاية سكسونيا-أنهالت، حيث تفصل مرشح حزب البديل لرئاسة حكومة الولاية أولريش زيجموند، وفقا لاستطلاعات الرأي الخاصة بانتخابات برلمان الولاية، بضع نقاط مئوية فقط عن تحقيق الأغلبية المطلقة.

وأضاف شوستر: "أخشى أن يكون هناك داخل الحزب المسيحي الديمقراطي نواب قد يكونون مستعدين لإبرام ميثاق مع الشيطان، من أجل المشاركة في الحكم".

في المقابل أوضح شوستر أنه لا يرى في الوقت الراهن خطرا يتمثل في وصول حزب البديل إلى مسؤوليات سياسية على المستوى الاتحادي، معربا عن أمله في أن تنجح أحزاب الوسط الديمقراطية في منع ذلك على المدى الطويل.

وأبدى شوستر مجددا تشككه إزاء تقديم طلب لحظر حزب البديل، قائلا: "كان هناك ذلك التقرير الصادر عن جمعية الحقوق المدنية، الذي خلص إلى أن طلب الحظر قد تكون له بالفعل فرص نجاح. لكن أكبر مخاوفي لا تزال تتمثل في فشل طلب الحظر، كما حدث مع الحزب الوطني الديمقراطي"، مضيفا أنه لا يرى حاليا وجود أغلبية تؤيد حظر الحزب.

وفيما يتعلق بمستقبله، ترك شوستر الباب مفتوحا أمام الترشح مجددا لرئاسة المجلس المركزي لليهود بعد انتهاء ولايته الممتدة 4 أعوام في نهاية نوفمبر المقبل، وقال: "لم أحسم قراري بشكل نهائي بعد". وأضاف الرجل البالغ من العمر 72 عاما: "لا يزال لدي حماس للاستمرار، لكن هناك أسبابا عائلية التي قد تحول دون ذلك".