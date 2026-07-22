الرئيس اللبناني: نزع سلاح حزب الله ممكن بعد إزالة الاحتلال

قال الرئيس اللبناني جوزف عون، أمس الثلاثاء، إن نزع سلاح "حزب الله" ممكن، ولكنه يتطلب إزالة الاحتلال وتولي الجيش اللبناني السيطرة الكاملة، وبدء برنامج إعادة إعمار تديره الدولة وحدها.

وأضاف عون خلال حفل عشاء أقامته السفارة اللبنانية في واشنطن، أنه "لا يمكن للبنان أن يكون آمناً ولا موحداً إلا حين يكون دولة واحدة بجيش واحد يحمي جميع اللبنانيين من دون تمييز"، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية.

وشدد عون على أن "النموذج اللبناني يستحق الحماية ليس من أجل لبنان وحده بل من أجل المنطقة، ولأنه يقوم على الأساس نفسه الذي بنيتم عليه أمّتكم".

وتابع: "يمكن نزع سلاح حزب الله إذا كنا صادقين بشأن ما يتطلبه الأمر فعلاً، أي إزالة الاحتلال وتولّي الجيش السيطرة الكاملة وبرنامج إعادة إعمار تديره الدولة وحدها".

وحضر حفل العشاء أعضاء في الكونجرس ومسئولون في الإدارة الأمريكية أبرزهم: وزير الطاقة كريس رايت، ورئيس البنك الدولي أجاي بانجا، ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ جايمس ريتش، وأعضاء مجلس الشيوخ: جين شاهين، كريستوفر كونز، كريستوفر مورفي، جايمس لانكفورد، وليم هاجرتي، جون ريد، جوني ارنست، جاكي روزن، ورئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب براين ماست، واعضاء الكونجرس: داريل عيسى، دارين لحود، ابراهام حماده، جو ويلسون، ماكس ميلر، ديبي دينجل، نائب وزير الخارجية كريستوفر لاندو، نائب وزير التجارة بول دابار، نائب مستشار الأمن القومي مايك نيدام، وكيل وزارة الحرب إلبيردج كولبي، السفير الأمريكي لدى لبنان ميشال عيسى، والسفير مايكل والتز، السفيرة مونيكا كراولي، الدكتور مسعد بولس، الدكتور سيباستيان جوركا.