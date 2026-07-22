تفجيرات إسرائيلية تستهدف بلدتي برعشيت وحداثا في جنوب لبنان

نفّذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ليل أمس الثلاثاء، عمليات تفجير في بلدتي برعشيت وحداثا في جنوب لبنان.

ونفّذت قوات الاحتلال الإسرائيلي ليلاً، عمليات تفجير في بلدتي برعشيت وحداثا في جنوب لبنان، بحسب ما أعلنته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية.

يذكر أن إسرائيل شنّت حرباً على لبنان منذ الثاني من مارس الماضي، بعد إطلاق حزب الله صواريخ على شمال إسرائيل. واحتلّت القوات الإسرائيلية عشرات البلدات في جنوب لبنان.

واستمرّت الغارات الإسرائيلية في استهداف مناطق واسعة في جنوب لبنان والبقاع شرق لبنان، بعد الإعلان الأول عن وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل في 16 أبريل الماضي ومن ثمّ تمديده في 23 أبريل الماضي لمدة 3 أسابيع، وتمديده من جديد في 15 مايو الماضي لمدة 45 يوماً.

وأُعلن في 20 يونيو الماضي عن وقف لإطلاق النار، انخفضت بعده وتيرة الاستهدافات الإسرائيلية لجنوب لبنان.