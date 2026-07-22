الجيش الأمريكي يعلن شن موجة جديدة من الضربات على إيران لليلة الـ11

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أعلن الجيش الأمريكي أنه شن لليلة الحادية عشرة على التوالي ضربات على إيران، في وقت تتنافس فيه واشنطن وطهران للسيطرة على مضيق هرمز الذي توقفت حركة الملاحة فيه إلى حد كبير.