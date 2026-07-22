مدرب إنتر ميامي يكشف موعد عودة ميسي بعد المونديال: لن نستعجل عودته

كشف الأرجنتيني جويرمو هويوس، المدير الفني لفريق إنتر ميامي الأمريكي، موقف النادي من عودة النجم ليونيل ميسي وزميله رودريجو دي بول إلى التدريبات والمباريات، عقب مشاركتهما مع منتخب الأرجنتين في كأس العالم 2026.

وكان منتخب الأرجنتين قد خاض مشوارًا طويلًا في البطولة العالمية، قبل أن يخسر المباراة النهائية أمام إسبانيا، التي توجت باللقب بعد الفوز بهدف دون رد، وهو ما جعل مسألة عودة ميسي ودي بول إلى منافسات الدوري الأمريكي محل اهتمام كبير من جماهير إنتر ميامي.

وأكد هويوس أن النادي لن يتعجل عودة الثنائي الأرجنتيني، مشددًا على ضرورة حصولهما على الوقت الكافي للراحة واستعادة جاهزيتهما البدنية والنفسية بعد المجهود الكبير الذي بذلاه خلال المونديال.

وقال مدرب إنتر ميامي: "أعتقد أن الأمر انتهى منذ ساعات فقط، وما يحتاجه اللاعبان الآن هو الراحة، والتواجد مع عائلتيهما والاستمتاع بهذه اللحظة التي يعيشها كرة القدم الأرجنتينية".

وأضاف: "يجب أن يأخذا الوقت الذي يحتاجانه، وسننتظر عودتهما عندما يكونان جاهزين، فلا يوجد أي استعجال".

وأشار هويوس إلى الدعم الجماهيري الكبير الذي حظي به منتخب الأرجنتين رغم خسارة النهائي، مؤكدًا أن استقبال الجماهير للفريق كان استثنائيًا، بعدما تحول احتفال الجماهير في العاصمة بوينس آيرس إلى مشهد يشبه احتفالات التتويج.

ويستعد إنتر ميامي لاستئناف مشواره في الدوري الأمريكي لكرة القدم، حيث يطمح الفريق للحفاظ على مكانته بين أبرز أندية المنطقة الشرقية. وينتظر النادي عودة ميسي ودي بول بعد انتهاء فترة الراحة، من أجل استعادة خدمات اثنين من أهم عناصره في المرحلة المقبلة.

وتأمل جماهير إنتر ميامي في مشاهدة الثنائي الأرجنتيني مجددًا داخل الملعب، لكن إدارة النادي تفضل الحفاظ على سلامتهما وضمان عودتهما بأفضل حالة ممكنة قبل استكمال منافسات الموسم.