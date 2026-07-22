روبيو: مطالب إيران بالسيطرة على مضيق هرمز تعد سابقة خطيرة

حذر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الأربعاء، من أن مطالبة إيران بالسيطرة على مضيق هرمز وفرض رسوم سوف يهدد اقتصاد العالم ومبدأ حرية الملاحة، حتى في آسيا.

وتحدث روبيو في بداية اجتماع سنوي مع نظرائه من دول رابطة جنوب شرق آسيا( آسيان) في العاصمة الفلبينية مانيلا، الذين أعربوا عن قلقهم بشأن تأجج الحرب مجددا في الشرق الأوسط مما يهدد منطقتهم. وعلى الرغم من انشغال واشنطن بالحرب بالشرق الأوسط، أكد روبيو قائلا" نحن مع الآسيان بنسبة 100%".

وأضاف" إذا أرسينا سابقة في الشرق الأوسط تتيح لدولة تقرير أنها ستسيطر على ممر مائي دولي وتفرض رسوما وإذا لم يتم دفعها سيتم تفجير سفن، فنحن نرسي سابقة خطيرة للغاية ستكرر نفسها في مناطق أخرى بالعالم، بما في ذلك هذه المنطقة".

كما التقى روبيو بوزراء آخرين من مجموعة كواد المؤلفة من الولايات المتحدة واستراليا والهند واليابان- حيث ناقشوا الأولويات المشتركة التي تتعلق بالتكنولوجيا والمساعدات الإنسانية والاستجابة للطوارئ بالإضافة إلى الأمن البحري والعابر للقارات.

وقد أصدروا بيانا مشتركا يؤكد التزامهم بمبادرات الأمن البحري التي تسعى لمواجهة النفوذ الصيني المتزايد بالمنطقة.

وقد التقى روبيو بنظيره الهندي سوبرامانيام جايشانكار، حيث ناقشا القضايا الإقليمية والحرب في إيران، حسبما قال متحدث باسم الخارجية الأمريكية، علاوة على اتفاقية التجارة التي لم يتم استكمالها بعد لخفض الرسوم التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على السلع الهندية.

وأضاف المتحدث تومي بيجوت " الوزير و الوزير الهندي جايشانكار اتفقا على أهمية إتمام اتفاقية التجارة المؤقتة، التي أوشكت على الاكتمال".