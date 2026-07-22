طهران: مزاعم ترهيب موظفي السفارة الفرنسية لا أساس لها من الصحة

نفت وزارة الخارجية الإيرانية ترهيب موظفين اثنين من السفارة الفرنسية في طهران، مشيرة إلى انهما شاركا في اجتماع مع عدد من المتهمين الملاحقين أمنيا، حيث استجوبهما رجال الأمن لفترة وجيزة.

وأوضحت الوزارة أنه تم العثور في الموقع على وثائق عديدة تشير إلى أنشطة مناهضة للأمن، مؤكدة على ضرورة ان تتحمل فرنسا مسئولية سلوكها التدخلي تجاه إيران، وفقا لوكالة فارس للأنباء.

ووصف محمد تنهائي، رئيس الدائرة الثانية لأوروبا الغربية الثاني بوزارة الخارجية الإيرانية، اتهامات وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو بترهيب موظفيين اثنين في سفارة بلاده في طهران، بأنها لا أساس لها من الصحة وكاذبة.

وفي معرض تعليقه على تقرير السلطات المختصة بشأن موظفي السفارة الفرنسية، قال: "بناء على التقرير الوارد من السلطات المعنية، شارك مواطنان فرنسيان في اجتماع مع عدد من المتهمين الملاحقين أمنياً مساء الأحد ، حيث استجوبهما رجال الأمن لفترة وجيزة. وقد عُثر في الموقع على وثائق عديدة تشير إلى أنشطة مناهضة للأمن، وهي قيد التحقيق من قبل السلطات المختصة".

ونفى تنهائي ما أفاد به وزير الخارجية الفرنسي عن تعرض الشخصين للضرب، موضحاً: "فور علم ضباط إنفاذ القانون بانتماء الشخصين إلى السفارة الفرنسية في طهران، تم نقلهما إلى مقر الشرطة الدبلوماسية، وبعد التنسيق مع وزارة الخارجية والتواصل مع السفير الفرنسي، تم تسليمهما إلى السفارة".

وأكد الدبلوماسي الإيراني أن السلوك غير القانوني لموظفي السفارة الفرنسية يُعد انتهاكاً لقوانين الدولة المضيفة وأحكام اتفاقية فيينا العلاقات الدبلوماسية لعام 1961.

وأصدر وزير الخارجية الفرنسي، مساء الاثنين ، بيانا قال فيه إن دبلوماسيين فرنسيين اثنين احتُجزا في طهران وتعرضا لسوء المعاملة.

وأوضح أن الدبلوماسيين المعنيين كانا مسئولين عن إقامة علاقات ثقافية مع الشعب والعلماء الإيرانيين.

كما استدعت وزارة الخارجية الفرنسية القائم بالأعمال الإيراني في باريس.

وفي اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي مساء أمس الثلاثاء، نقل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي احتجاج ايران له على التصرفات غير المألوفة وغير المهنية التي قام بها دبلوماسيان فرنسيان في طهران، واصفا إياها بأنها غير مقبولة، ومؤكدا على أن الالتزام بقوانين وأنظمة الدولة المضيفة والتقيد بالمبادئ والأعراف الدبلوماسية المعترف بها أمران أساسيان لاستمرار عمل البعثات الدبلوماسية.