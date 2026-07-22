 حكومة باكستان تبدأ مشاورات حول إجراءات تقشف محتملة مع تصاعد التوترات بين أمريكا وإيران - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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حكومة باكستان تبدأ مشاورات حول إجراءات تقشف محتملة مع تصاعد التوترات بين أمريكا وإيران

إسلام آباد - (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 22 يوليه 2026 - 9:30 ص | آخر تحديث: الأربعاء 22 يوليه 2026 - 9:30 ص

بدأت الحكومة الباكستانية مشاورات حول إجراءات تقشف محتملة في ضوء الصراع بين إيران والولايات المتحدة، حيث يدرس مسؤولون مجموعة من خطوات خفض التكاليف، التي يمكن تنفيذها إذا تصاعدت التوترات بين الدولتين بشكل أكبر، حسب ما ذكرته مصادر بالحكومة الباكستانية.

وأضافت المصادر أنه من المتوقع أن تقرر الحكومة إعادة فرض عدد من القيود الإدارية كجزء من خططها للطوارئ، حسب وكالة إكسبرس تريبيون الباكستانية اليوم الأربعاء.

ومن بين المقترحات، قيد الدراسة تقليص عدد أيام العمل الأسبوعية على الرغم من أنه لم يتم التوصل إلى قرار نهائي في هذا الصدد.

وتدرس الحكومة أيضا الحد من عدد المركبات الرسمية وتقليص استهلاك البنزين والديزل من قبل إدارات الحكومة كجزء من إجراءات التقشف المقترحة.

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