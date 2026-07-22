استقالت نانيك إس. ديانج رئيسة برنامج الوجبات المجانية في إندونيسيا، الذي تُقدر قيمة ميزانيته بمليارات الدولارات، اليوم الأربعاء، وذلك بعد 45 يوما فقط من توليها المنصب خلفا لسلفها الذي أُقيل على خلفية مزاعم فساد.

وعزت نانيك إس. ديانج استقالتها إلى أسباب صحية، إلا أن رحيلها المفاجئ يترك مستقبل البرنامج موضع شك.

وتولت ديانج منصبها في أوائل يونيو، بعدما أقال الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو الرئيس السابق للوكالة الوطنية للتغذية، دادان هيندايانا، بسبب تورطه في قضية فساد مرتبطة بهذا البرنامج الطموح. وتم اعتقال هيندايانا بعد وقت قصير من إقالته.

ويهدف البرنامج إلى الوفاء بأحد أبرز الوعود الانتخابية للرئيس برابوو سوبيانتو، والمتمثل في مكافحة سوء التغذية من خلال توفير وجبات لنحو 90 مليون طفل وامرأة حامل.

لكن البرنامج تعرض لانتقادات حادة بسبب تكلفته المرتفعة وحوادث التسمم الغذائي بين تلاميذ المدارس، فضلا عن مزاعم الفساد.

وقالت ديانج، في منشور على تطبيق فيسبوك، إنها قررت الاستقالة لأنها بحاجة إلى الخضوع لعلاج في القلب في الخارج.