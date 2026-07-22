الهند ترسل إمدادات إغاثة إنسانية إلى أفغانستان في أعقاب فيضانات مدمرة في ولاية نورستان

ذكرت وزارة الشؤون الخارجية الهندية أن الهند أرسلت إمدادات إغاثة إنسانية، بما في ذلك مواد غذائية وخيام أسرية إلى أفغانستان، في أعقاب فيضانات مدمرة في ولاية نورستان.

وقال راندير جايسوال، المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية الهندية على موقع التواصل الاجتماعي إكس، إنه تم تسليم إمدادات الإغاثة إلى الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في أفغانستان لدعم المجتمعات التي ضربتها الفيضانات، حسب وكالة خاما برس الأفغانية للأنباء اليوم الأربعاء.

وأضاف "تقف الهند إلى جانب شعب أفغانستان في هذا الوقت الصعب".

تأتي هذه المساعدات بعد فيضانات عارمة في ولاية نورستان أسفرت عن مقتل 20 شخصا وإصابة حوالي 80 آخرين وفقدان أكثر من 100 شخص، حسب الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في أفغانستان ومسؤولي حركة طالبان.

تأتي هذه المساعدات الهندية الأخيرة بالإضافة إلى مساعدات إنسانية من قبل نيودلهي إلى أفغانستان، حيث يواصل ملايين الأشخاص مواجهة احتياجات إنسانية وسط مشكلات اقتصادية ونزوح وكوارث طبيعية متكررة.