خالد عبدالغفار: أزمة الرعاية المركزة في مصر ليست في الأسرة فقط بل في تشغيلها

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إن مصر تواجه أزمة في أسرة الرعاية المركزة بسبب زيادة عدد الحالات، موضحا أن المعدلات المصرية لا تزال أقل من المعدلات العالمية بنحو 50%.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الصورة" على شاشة "النهار" مع الإعلامية لميس الحديدي، مساء الثلاثاء، أن المشكلة في الرعاية المركزة ليست في وجود الأسرة فقط، بل في تشغيلها من خلال الفرق الطبية والتمريض.

وأوضح عبدالغفار أن الوزارة تعاونت مع المجتمع المدني والبنوك الوطنية والجهاز المصرفي ومؤسسات تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي لتغطية فجوة التشغيل، من خلال توفير تمويل يساعد على تشغيل الأسرة بالتعاقد مع فرق طبية وتمريض.

وأشار إلى أن هذا التعاون ساعد على تشغيل أسرة إضافية، بحيث يمكن أن يتحول عدد الأسرة المتاحة مثلا من ألف إلى ألفين عند توفير فرق التشغيل.

وذكر وزير الصحة أن الخط الساخن 137 يرتبط بتوفير أسرة الرعاية المركزة والحضانات، موضحا أن المواطن عند الاتصال يحدد مكانه بدقة، حتى تحاول المنظومة توفير سرير قريب منه قدر الإمكان.

وأوضح أن بعض المحافظات الصغيرة وصلت إلى صفر انتظار في الرعايات المركزة، بينما قد ينتظر المواطن في القاهرة حتى 24 ساعة بسبب عدد السكان الذي يصل إلى 13 أو 14 مليون نسمة.

وأكد أن 24 ساعة ما زالت مدة غير مرضية، لأن المعدلات العالمية لانتظار سرير الرعاية تدور حول 7 إلى 8 ساعات، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على تقليل زمن الانتظار عبر التوسع في الأسرة وتحسين التشغيل.

وأشار إلى أن المنظومة تحسنت بنسبة تقارب 50% مما تستهدفه الوزارة، مؤكدا أن الملف يجري التعامل معه بجدية كبيرة لتقليل زمن انتظار الأسرة.

وأوضح عبدالغفار أن الوزارة مميكنة بشكل كامل في هذا الملف، وتعمل على الربط مع المستشفيات الجامعية لرؤية الأسرة المتاحة داخلها، مشيرا إلى أن غرف التحكم وقواعد البيانات تسمح بمتابعة أسرة الرعاية والأسرة العادية ونسب الإشغال ومدد بقاء المرضى.