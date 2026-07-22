دخل نادي المغرب الفاسي المغربي على خط المنافسة للتعاقد مع المغربي رضا سليم، جناح النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقًا لما ذكره موقع "برلمان سبور" المغربي، فإن إدارة المغرب الفاسي أبدت اهتمامها بضم رضا سليم، وطرحت الأمر خلال المفاوضات التي جمعت الناديين بشأن انتقال المهاجم سفيان بنجديدة إلى الأهلي.

وأشار التقرير إلى أن الأهلي لم يمانع مناقشة فكرة رحيل اللاعب، لكنه اشترط في البداية الحصول على موافقة رضا سليم ورغبته في الانضمام إلى المغرب الفاسي، قبل فتح باب المفاوضات الرسمية بين الناديين حول المقابل المالي وباقي تفاصيل الصفقة.

وكان الأهلي قد أعلن تعاقده مع سفيان بنجديدة قادمًا من المغرب الفاسي، ليصبح ثالث صفقات الفريق خلال سوق الانتقالات الصيفية، بعد ضم الثنائي علي محمود وأقطاي عبد الله من إنبي.

وفي سياق متصل، سبق أن كشف الموقع المغربي أن الأهلي رفض عرضًا من الجيش الملكي بلغت قيمته 400 ألف دولار للحصول على خدمات رضا سليم بشكل نهائي، معتبرًا أن المقابل المالي لا يتناسب مع قيمة اللاعب.

وأضاف التقرير أن رضا سليم يفضل العودة إلى صفوف الجيش الملكي بصورة دائمة، ويعمل على إقناع مسؤولي الأهلي بإبداء مرونة أكبر في المفاوضات مع النادي المغربي خلال الفترة المقبلة.

وكان اللاعب قد أمضى الموسم الماضي معارًا إلى الجيش الملكي، حيث شارك في 38 مباراة بمختلف البطولات، وقدم مستويات مميزة ساهم خلالها في 11 هدفًا، بعدما سجل 6 أهداف وصنع 5 أخرى.

كما لعب دورًا بارزًا في مشوار فريقه القاري، الذي أنهاه وصيفًا لدوري أبطال إفريقيا عقب خسارته النهائي أمام ماميلودي صنداونز.

وانضم رضا سليم إلى الأهلي في صيف عام 2023، قبل أن يعود إلى الجيش الملكي على سبيل الإعارة بعد موسمين. وخلال فترته مع القلعة الحمراء، خاض 44 مباراة في مختلف المسابقات، سجل خلالها 5 أهداف وصنع 3 أخرى، ليساهم في 8 أهداف بقميص الأهلي.