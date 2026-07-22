خالد عبدالغفار: موازنة الصحة ارتفعت من 32 مليار جنيه إلى 511 مليارا في 2026-2027

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إن موازنة الصحة في مصر ارتفعت من 32 مليار جنيه عام 2013 إلى 511 مليار جنيه في موازنة 2026-2027، موضحا أن الزيادة تعادل نحو 12 ضعفا خلال هذه الفترة.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الصورة" على شاشة "النهار" مع الإعلامية لميس الحديدي، مساء الثلاثاء، أن وزارة الصحة من أكثر الجهات التي حصلت على دعم في آخر عامين أو 3 أعوام من البند الاستثماري بوزارة التخطيط ومن وزارة المالية.

وأوضح عبدالغفار أنه يناقش وزارة المالية والتخطيط دائما من منطلق أن ما ينفق اليوم على الصحة يوفر أضعافه في المستقبل، مشيرا إلى أن الإنفاق على التطعيم مثلا يمنع أمراضا كان يمكن أن تكلف الدولة مبالغ أكبر بعد سنوات.

وأشار إلى أن الصحة لا تعني فقط المستشفى والدواء، بل تشمل ما يعرف بالمحددات البيئية للصحة العامة، مثل الانتقال من العشوائيات إلى أماكن أفضل، وتوفير مياه نظيفة، وطرق ممهدة، وبنية أساسية تنعكس على صحة المواطن.

وأكد أن تحسين البنية التحتية يرتبط مباشرة بمتوسط العمر وصحة المواطنين، موضحا أن متوسط عمر الإنسان المصري وصل حاليا إلى 73 سنة، بعدما كان في فترات سابقة يدور حول نهاية الخمسينات وبداية الستينات.

وذكر أن خروج المواطنين من العيش على 6% أو 7% من مساحة مصر إلى نحو 11% أو 13% عبر المدن الجديدة له علاقة بالصحة، لأن السكن الجيد ودخول الشمس والهواء ينعكسان على الحياة الصحية.

وأكد وزير الصحة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع الملفات الصحية يوميا بدقة، من سعر الدواء إلى شكاوى المستشفيات، وحتى الملفات الخاصة بالأطفال المصابين بالسكر.

وكشف عبدالغفار أن الرئيس وجّه بإدخال أجهزة استشعار للأطفال المصابين بالسكر الذين يضطرون لوخز أنفسهم عدة مرات يوميا أو يتعرضون لإغماءات، رغم أن التكلفة تصل إلى 300 مليون جنيه سنويا، مؤكدا أن التنفيذ يخضع لمتابعة مباشرة من رئيس الوزراء.