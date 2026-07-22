أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي تعاقده رسميًا مع الدولي الإنجليزي مورجان روجرز، قادمًا من أستون فيلا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضح النادي، عبر موقعه الرسمي، أن روجرز وقع على عقد يمتد حتى صيف عام 2033، ليصبح أحدث المنضمين إلى صفوف "البلوز".

وأعرب اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا عن سعادته بإتمام الصفقة، قائلًا: "أنا متحمس للغاية للانضمام إلى تشيلسي. بالنسبة لي، هو أكبر نادٍ في لندن، كما أنه فريق كنت معجبًا به منذ طفولتي".

وأضاف: "أشعر بحماس كبير تجاه المشروع الجديد بقيادة المدرب والجهاز الفني، ومع المجموعة الحالية من اللاعبين والطموحات التي يسعى النادي لتحقيقها، وهذا ما دفعني لاتخاذ هذه الخطوة. لا أستطيع الانتظار لبدء المشوار".

وكانت شبكة "ذا أثليتك" قد كشفت في وقت سابق أن تشيلسي حسم الصفقة مقابل 117 مليون جنيه إسترليني، لتصبح واحدة من أكبر صفقات النادي في تاريخه.

وخلال مسيرته مع أستون فيلا، خاض روجرز 85 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز، سجل خلالها 40 هدفًا، وأسهم في تتويج الفريق بلقب الدوري الأوروبي الموسم الماضي، كما لعب دورًا مهمًا في تأهل النادي إلى دوري أبطال أوروبا بعد احتلاله المركز الرابع في البريميرليج.

وعلى الصعيد الدولي، شارك روجرز مع منتخب إنجلترا في كأس العالم 2026، وساهم في حصول "الأسود الثلاثة" على المركز الثالث، كما خاض 22 مباراة دولية منذ ظهوره الأول مع المنتخب في نوفمبر 2024.