مجلس النواب الأمريكي يمرر مشروع قرار لوقف القيام بعمل عسكري ضد إيران

مرر مجلس النواب، اليوم الخميس، بفارق ضئيل مشروع قرار لوقف العمليات العسكرية الأمريكية في إيران، موجها تحذيرا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمرة الثانية، في وقت تصاعدت فيه الحرب وأصبح مستقبل الصراع أكثر غموضا.

وجاء التصويت على مشروع القرار، الذي ينص على ضرورة الحصول على موافقة الكونجرس على الحرب والذي تم تمريره بأغلبية 214 صوتا مقابل 208، في وقت من المتوقع أن يبحث مجلس الشيوخ مشروع قرار مماثل في وقت لاحق صباح اليوم الخميس (بالتوقيت المحلي).

ورغم أن عمليات التصويت، التي دفع الديمقراطيون إلى إجرائها، تعد رمزية إلى حد كبير، فإنها تهدف إلى توجيه رسالة قوية إلى الرئيس الجمهوري بأن تأييده داخل الكونجرس يتآكل مع إطالة أمد الحرب، وفي وقت شكك فيه نواب من الحزبين في الهدف النهائي الذي تسعى إليه إدارته.