رويترز: إيران نقلت قادة من الحرس الثوري ومعدات عسكرية إلى الحوثيين في اليمن

ذكرت وكالة رويترز للانباء نقلا عن 4 مصادر، بأن إيران نقلت خلال الشهر الحالي قادة من الحرس الثوري ومستشارين عسكريين ومعدات مرتبطة بالصواريخ والطائرات بدون طيار "الدرونز" إلى اليمن، في خطوة تشير إلى سعي طهران لتعزيز قدرات الحوثيين على تهديد الملاحة في البحر الأحمر.

وقالت المصادر، التي تضم مسئولا يمنيا ومصدرين إيرانيين ومحللا أمنيا إقليميا، لوكالة "رويترز" إن عملية النقل جرت على متن رحلة تابعة لشركة ماهان إير أقلعت من طهران في 13 يوليو، في تطور لم يُكشف عنه سابقا.

وبحسب المصدرين الإيرانيين، ضمت الرحلة ما بين 10 و21 عنصرا من الحرس الثوري، بينهم قادة كبار.

وكانت الطائرة متجهة في الأصل إلى صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، لكنها حوّلت مسارها إلى مدينة الحديدة على البحر الأحمر بعد تعرض مطار صنعاء لهجوم من قوات الحكومة اليمنية الشرعية.