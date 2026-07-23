الرئيس الباكستاني يهنئ مصر بمناسبة ذكرى ثورة يوليو: ملتزمون بمواصلة تعزيز الشراكة بما يحقق المنفعة لشعبي البلدين

هنأ الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري، الرئيس عبدالفتاح السيسي وشعب مصر، بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو.

وقالت الرئاسة الباكستانية، في بيان، إن زرداري أكد أن باكستان ومصر تربطهما علاقات وثيقة وودية، تستند إلى القيم المشتركة والثقة المتبادلة وروابط الصداقة الممتدة عبر سنوات طويلة، مشيرًا إلى أن البلدين حافظا على نهج راسخ من التعاون والتفاهم، سواء على المستوى الثنائي أو في المحافل متعددة الأطراف، ويواصلان العمل معًا بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف الرئيس الباكستاني أن التعاون المتنامي بين البلدين في مجالات التجارة والاستثمار والتعليم والثقافة والدفاع، إلى جانب التبادل بين الشعبين، يمثل مؤشرًا مشجعًا على تطور العلاقات الثنائية.

وأكد زرداري أن باكستان تولي أهمية كبيرة لعلاقاتها مع مصر، وتظل ملتزمة بمواصلة تعزيز هذه الشراكة بما يحقق المنفعة المتبادلة لشعبي البلدين.

وأعرب الرئيس الباكستاني عن تقديره للتنسيق النشط بين قيادتي البلدين من أجل التوصل إلى حل للنزاع الإقليمي الأخير، معربًا عن ثقته في أن روابط الصداقة والتعاون بين مصر وباكستان ستزداد قوة خلال السنوات المقبلة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وإتاحة مزيد من الفرص الاقتصادية.