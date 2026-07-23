مالديني: تواصلنا مع أنشيلوتي لتدريب منتخب إيطاليا

كشف باولو مالديني، المدير الفني للاتحاد الإيطالي لكرة القدم، عن دخول الاتحاد في اتصالات مع الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني الحالي لمنتخب البرازيل، لبحث إمكانية توليه قيادة منتخب إيطاليا خلال المرحلة المقبلة.

ويبحث الاتحاد الإيطالي عن مدير فني جديد بعد رحيل جينارو جاتوزو، عقب إخفاق "الأتزوري" في التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، حيث يدرس عددًا من الأسماء البارزة لقيادة مشروع إعادة بناء المنتخب.

وقال مالديني، في تصريحات نقلتها صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت: "أشعر بمسؤولية كبيرة وضغط هائل، لكن هذا مشروع طموح، وعندما تستدعيك إيطاليا يكون من الصعب رفض المهمة".

وأضاف: "لم أكن أدرك حجم التحديات في البداية، لكنني وجدت رغبة حقيقية لدى الجميع لإنجاح مشروع التجديد، وهو ما منحني الثقة بإمكانية تحقيق النجاح".

وحول ملف المدرب الجديد، أوضح مالديني أن الاتحاد بدأ التواصل مع عدد من أبرز المدربين على الساحة العالمية، مؤكدًا: "هناك من يطالب بحسم الملف سريعًا، لكننا لن نتخذ قرارات متسرعة".

وتابع: "لا نستطيع التعليق على إمكانية التعاقد مع بيب جوارديولا، لكننا تواصلنا أيضًا مع كارلو أنشيلوتي، فمن الطبيعي أن نبدأ بمحاولة التعاقد مع أفضل المدربين في العالم، قبل معرفة مدى استعدادهم لقبول المهمة".

من جانبه، أكد ليوناردو، مساعد مالديني، أن الاتحاد يبحث عن مدرب يتوافق مع رؤية المشروع الجديد، مشيرًا إلى أن الهدف هو بناء منهج تدريبي موحد ينعكس على جميع منتخبات إيطاليا في مختلف المراحل السنية.