يستضيف برنامج "معكم منى الشاذلي"، المذاع على قناة ON، مساء اليوم الخميس، الفنان والمطرب الشاب سعد العود وفرقته الموسيقية، في حلقة يقدم خلالها باقة من الأغاني التراثية والحديثة التي تحظى بشعبية واسعة لدى الجمهور.

ويقدم سعد العود مجموعة من أشهر أغنيات الزمن الجميل، بمشاركة جمهور الاستوديو، حيث يتغنى بمختارات من أعمال وردة، وأم كلثوم، وعبد الحليم حافظ، وراغب علامة، وعدوية، بجانب عدد من الأغنيات التي ارتبطت بذاكرة المستمعين.

وفي الجزء الثاني من الحلقة، تحل الكاتبة نهى يحيى حقي ضيفة على البرنامج، لتتحدث عن كواليس ومواقف تُروى عن والدها الأديب الكبير يحيى حقي، وذلك بالتزامن مع الاحتفاء به مؤخرًا في مكتبة الإسكندرية.

كما تستعرض نهى حقي مجموعة من الحكايات التي وثقتها مع عدد من كبار الأدباء، من بينهم طه حسين، ونجيب محفوظ، والعقاد، وتكشف عن احتفاظها بكلمات أغنية كانت مخصصة لأم كلثوم، لكنها رحلت قبل أن تغنيها، موضحة أنها عثرت عليها بالصدفة أثناء وجودها في منزل كوكب الشرق، برفقة زوج خالتها، الذي كان الطبيب الخاص لأم كلثوم.

وخلال اللقاء، تتحدث أيضًا عن اللحظات الأخيرة في حياة والدها، مشيرة إلى أنه رحل متأثرًا بالمرض نفسه الذي تناوله في روايته الشهيرة "قنديل أم هاشم".