اتحاد نقابات المهن الطبية يعلن ضوابط حضور الجمعية العمومية العادية بدار الحكمة غدا

- الاتحاد يشترط للحضور سداد اشتراك عام 2025 للتسجيل

أعلن اتحاد نقابات المهن الطبية، الذي يضم نقابات الأطباء البشريين، وأطباء الأسنان، والصيادلة، والأطباء البيطريين، ضوابط حضور الجمعية العمومية العادية المقرر انعقادها غدًا الجمعة، بمقر دار الحكمة بالقاهرة.

وأوضح الاتحاد، أن التسجيل يبدأ في تمام الساعة العاشرة صباحًا، على أن يتم تسجيل أعضاء كل نقابة داخل مقر نقابتها، بينما يتم تسجيل أعضاء نقابة أطباء الأسنان بمقر دار الحكمة.

واشترط الاتحاد سداد اشتراك عام 2025 للتسجيل، مع ضرورة تقديم كارنيه النقابة وبطاقة الحضور، التي يتم استلامها من النقابة عند الدخول إلى مقر الجمعية.

وأشار إلى أن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية العادية يكتمل بحضور 300 عضو، وفي حال اكتمال النصاب تبدأ فعاليات الجمعية في تمام الساعة الثانية ظهرًا.