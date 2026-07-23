كتلة حزب الله النيابية: إسرائيل لم تنسحب من أي متر احتلّته في جنوب لبنان

أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النيابية التابعة لـ"حزب الله" النائب حسن فضل الله ، اليوم الخميس، أن إسرائيل لم تنسحب من أي متر احتلّته في جنوب لبنان وما جرى في زوطر الغربية إنجاز وهمي.

وقال فضل الله ، في احتفال تأبيني اليوم ، إن "ما جرى هو تعزيز الجيش اللبناني لانتشاره في قرى وبلدات محرَّرة لم يتمكن العدو من احتلالها بفضل دماء شهدائنا وتضحيات مقاومينا".

وأضاف إن "ما جرى في زوطر الغربية ليس فيه أي انسحاب للعدو الإسرائيلي، ولم تكن هذه السلطة تحتاج إلى هذه العراضات لكي تقدم ما جرى وكأنه إنجاز، فهذا إنجاز وهمي، ونحن مع أي انسحاب للعدو من أي بقعة محتلة، وهذا لا يزعج أحداً على الإطلاق".

وتابع فضل الله" إن اتفاق الإطار لم يجلب انسحاباً للعدو من أي مكان محتل كي لا يغشنَّ أحدٌ أحدًا، وكي لا يفكرنَّ أحد أنه جلب إنجازا للبلد، وإذا أتى البعض بأي إنجاز، فإننا حاضرون كي نقول له هذا إنجاز، ولكن هذه السلطة تتصرف على قاعدة شرعنة الاحتلال الإسرائيلي وبقائه، وربط الانسحاب الإسرائيلي بمقولة نزع سلاح المقاومة".

وأضاف أن " الجيش يستطيع أن ينتشر بين أهله وناسه، وأن يعزِّز وجوده ولا أحد يمنعه من ذلك، وعندما أراد الجيش أن يتحرك قليلاً خارج الحدود المحرَّرة في زوطر الغربية، أطلق عليه العدو النار، وأعلن بصلافة ووقاحة وبصمت رسمي لبناني، أن الجيش اللبناني تقدم 100 متر إلى الأمام، علماً أن الجيش اللبناني يتحرك على أرض لبنانية، وجيش العدو هو المحتل".

وأعتبر فضل الله أن "ما قامت به السلطة لا يعدو كونه عملية استغلال من خلال حركات استعراضيّة إعلاميّة لا تغيِّر شيئًا على أرض الواقع" ، مضيفا أن "الذين يقدمون التزامات للولايات المتحدة الأمريكية وخططا بإمكانية نزع سلاح هذه المقاومة، إنما يبيعون أوهاماً للادارة الأمريكية"، معتبراً أن "هذه الالتزامات لا قيمة لها بالنسبة إلينا، ومقاومتنا ضرورة وحاجة وطنية، وسنبقى متمسكين بها حتى نحرر أرضنا ونحمي بلدنا ونصون دماء شهدائنا".

وقال " إنَّ القواعد التي نعمل عليها هي انسحاب العدو من أرضنا وعودة النازحين وإعادة الإعمار وإطلاق الأسرى، وإذا استطاعت السُّلطة أن تُحقِّق انجازًا واحدًا في هذه العناوين، فإنَّنا سنقول لها هذا إنجاز، ولكنها إلى الآن لم تأتِ بإنجاز واحد".

ورأى أن "السلطة اللبنانية تدفع البلد على المستوى الداخلي إلى توترات وصدامات داخلية، وتضغط باتجاهات مختلفة لإحداث صدام داخلي، ونحن على مستوانا في حزب الله نتلافى الصدام الداخلي، وحريصون على بلدنا وعلى سلمنا الأهلي".

وأضاف " نحن نتلافى الصدام الداخلي حرصًا على بلدنا وليس ضعفًا ولا تراجعًا ولا لأننا لا نمتلك شعبية كافية، علماً أن بعض المسؤولين في قصورهم يظنون أن مجتمع المقاومة قد ضعف، وأن إيران ستضعف، ولكن هؤلاء واهمون، ويبنون مواقفهم على أحلام وأوهام".

وأشار إلى أن "السلطة تقوم ببعض الخطوات القضائية وأحيانًا الأمنية وببعض التصريحات والمواقف، ونحن نصبر ونتحمل بالمقدار الذي نصون فيه مقاومتنا ونحمي فيه تضحيات شبابنا، وأيضا بالمقدار الذي نرى فيه مصلحة بلدنا".

وقال فضل الله إنَّ "الرهان الأساسي سيبقى على المظلة الإقليمية التي تتشكل في المنطقة".

وكان الجيش اللبناني بدأ صباح أول أمس الثلاثاء عملية انتشار في بلدة زوطر الغربية في جنوب لبنان، في إطار "خطة المناطق التجريبية" الواردة في اتفاق الإطار الذي جرى توقيعه بين لبنان وإسرائيل في 26 يونيو الماضي في واشنطن.