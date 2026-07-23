رويترز: قطر تمدد حالة القوة القاهرة المرتبطة بإمدادات الغاز المسال لمشترين آسيويين

أفادت وكالة «رويترز»، الخميس، بأن شركة قطر للطاقة مددت حالة القوة القاهرة المرتبطة بإمدادات الغاز الطبيعي المسال لبعض المشترين الآسيويين.

والأربعاء، نقلت «بلومبرج» عن مصادر مطلعة قولها إن شركة ‌قطر للطاقة تستعد لتمديد حالة القوة القاهرة على شحنات الغاز الطبيعي المسال، حتى منتصف أكتوبر.

وأشار التقرير إلى ⁠أن عددا من المشترين في أوروبا وآسيا قالوا على نحو منفصل، إنهم يتوقعون تلقي إخطار رسمي.

وحالة «القوة القاهرة» هي بند يعفي الأطراف من ‌المسئولية ⁠إذا كان هناك أي إخفاق في الوفاء بالتزامات التوريد ناتجا عن أحداث خارجة عن إرادتهم.

وتستحوذ قطر على ⁠حوالي 20 بالمئة من الصادرات العالمية للغاز الطبيعي المسال، وتمر جميعها عبر ⁠مضيق هرمز الذي توقفت فيه حركة الشحن البحري تقريبا ⁠وسط تصاعد التوتر بين طهران وواشنطن.