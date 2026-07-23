أنباء عن هجوم بطائرة مسيرة على المنفذ الحدودي بين الكويت والعراق

شهدت المنطقة الحدودية بين العراق والكويت تصعيدًا أمنيًا خطيرًا، اليوم الخميس، إثر تعرض منفذ العبدلي الكويتي للهجوم بطائرات مسيّرة، وذلك في رد مباشر على القصف الصاروخي الذي طال صالة الركاب ومحطة التبادل التجاري في منفذ الشلامجة الحدودي من الجانب الإيراني فجر اليوم.

وبحسب موقع «السومرية نيوز» العراقي، أفادت مصادر أمنية وميدانية بأن طائرات مسيّرة استهدفت موقع منفذ العبدلي على الجانب الكويتي المحاذي لمنفذ سفوان العراقي، مما أدى إلى تصاعد الدخان وإحداث أضرار مادية، وتفعيل حالة الاستنفار القصوى لدى الأجهزة الأمنية وحرس الحدود في كلا البلدين.

وعلى خلفية هذا الاستهداف، اتخذت السلطات الكويتية قرارات عاجلة بإغلاق منفذ العبدلي الكويتي ونظيره منفذ سفوان من الجانب العراقي «بشكل مؤقت»، وتوقف حركة المسافرين والتبادل التجاري، كإجراء احترازي لتأمين الشريط الحدودي والحد من تداعيات هذا التصعيد.

ويأتي هذا الهجوم عقب ساعات قليلة من تعرض منفذ الشلامجة الحدودي (من الجانب الإيراني) لقصف مماثل، أدى إلى سقوط ضحايا وإصابات، وتوقف حركة التنقل لعدة ساعات قبل استئنافها جزئيًا.