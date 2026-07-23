مقتل جندي وإصابة 3 آخرين جراء تحطم مروحية عسكرية تشيكية

تحطمت مروحية عسكرية تشيكية من طراز "فينوم"، اليوم الخميس، وكان على متنها خمسة جنود، ما أسفر عن مقتل جندي واحد على الأقل، بحسب ما ذكره مسئولون.

ووقع الحادث، نحو الساعة الثانية عشرة ظهرا (10:00 بتوقيت جرينتش)، في قاعدة جوية بمدينة ناميشت ناد أوسلافو، الواقعة على بعد 180 كيلومترا (112 ميلا) جنوب شرقي العاصمة براغ، بحسب ما ذكره الجيش التشيكي.

وأعلنت خدمة الإنقاذ الإقليمية، مقتل شخص واحد جراء الحادث، وإصابة ثلاثة آخرين جرى نقلهم إلى المستشفيات.

ولم يصدر الجيش أي تفاصيل إضافية حول الحادث أو طبيعة الإصابات التي لحقت بالجنود.