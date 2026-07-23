وزير الزراعة الأوكراني: تعليق رسو السفن في الموانئ بقرار من أصحاب السفن

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أفادت تقارير، اليوم الخميس، بأن السفن لن ترسو في الموانئ الأوكرانية في الوقت الحالي بسبب المخاوف من الهجمات الروسية.

وقال وزير الزراعة تاراس فيسوتسكي: "نحن كدولة لم نفرض أي قيود، إنه قرار اتخذه أصحاب السفن"، بحسب وكالة الأنباء الأوكرانية يوكرينفورم.

وأضاف وزير الزراعة، أن "ما بين أربع إلى خمس سفن" رست في الموانئ الأوكرانية اليوم السابق.

ولم يحدد ما إذا كان هذا يطبق فقط على الموانئ البحرية أو أنه يشمل حركة الملاحة إلى موانئ الدانوب أيضا.

وفي أوائل يوليو، بدأت وحدات المسيرات الأوكرانية مهاجمة السفن التي تتجه للموانئ الخاضعة للسيطرة الروسية في البحر الأسود وبالأخص في بحر آزوف المجاور. وكان الهدف الأساسي هو عرقلة تصدير النفط الروسي وإمدادات شبه جزيرة القرم –التي ضمتها روسيا- عبر البحر.

وردا على ذلك، كثف الجيش الروسي، هجماته على منشآت الموانئ الأوكرانية وسفن الشحن التي ترسو فيها.

وتقول موسكو، إنه لم يتم استهداف إلا السفن التي تحمل بضائع للجيش، وقالت كييف إنه جرى استهداف شحنات تحمل حبوب.

ولا يمكن التحقق بشكل مستقل من مزاعم الطرفين.