ترامب يتوعد إيران بـ عقاب عسكري كبير حال تكرار الحوثيين هجماتهم على السفن

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إيران بـ«عقاب عسكري كبير»، وذلك في حال تكرار الحوثيين هجماتهم على السفن.

وقال في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «تروث سوشيال»، إن الولايات المتحدة شنت قبل عام، هجومًا قويًا على الحوثيين لتدخلهم في التجارة، وذلك بإطلاق النار على السفن.

ولفت إلى أن الجماعة اليمنية تصرفت منذ ذلك الحين، وخلال فترة المواجهات مع إيران، بـ«مسئولية كبيرة»، حسب قوله.

ونوه أن الحوثي أطلقت النار على سفينتين سعوديتين الليلة الماضية، قائلًا إن واشنطن ستحمل إيران مسئولية أي هجوم جديد.

وأضاف: «إذا كرروا (الحوثيون) الهجمات على السفن، سنحمل طهران المسئولية، وسيتم إنزال عقاب عسكري كبير بإيران، وبالطبع بالحوثيين أنفسهم، الذين أشعر بخيبة أمل كبيرة تجاههم، لأنهم تصرفوا حتى الآن باحترافية وذكاء».

وأعلن الحوثيون المتحالفون مع إيران اليوم الخميس، استهداف ناقلتي نفط سعوديتين في إطار حصار بحري على السعودية، مما ينذر بعرقلة طريق ثان لإمدادات النفط العالمية مع إغلاق إيران شبه الكامل لمضيق هرمز.

وقال الحوثيون اليمنيون، الذين يسيطرون على مناطق قريبة من مضيق باب المندب، يوم الاثنين، إنهم قرروا فرض حصار بحري على السعودية، في خطوة رأى بعض المحللين أنها جاءت بإيعاز من إيران بهدف كسب ورقة ضغط.

وغيرت خمس ناقلات مسارها في البحر الأحمر لتتجنب مضيق باب المندب ⁠أمس الأربعاء، وعادت ثلاث ناقلات محملة بالنفط السعودي المتجه إلى الصين والهند أدراجها يوم الثلاثاء.

وقالت جماعة الحوثي إن قواتها شنت هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على ناقلتي نفط سعوديتين في البحر الأحمر، وأشارت في بيان إلى أن السفينتين هما إنسيليا وليلى.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن مصدر رسمي قوله إن الناقلة إنسيليا تعرضت لاستهداف مما تسبب في اندلاع حريق في مقدمة السفينة. ولم يتم تأكيد الهجوم على الناقلة ليلى حتى الآن.

وقال مصدر أمني بحري إن السفينة إنسيليا أرسلت نداء استغاثة وأبلغت عن تعرضها لاستهداف بصاروخ بالقرب من ميناء جازان السعودي في البحر الأحمر في وقت متأخر من أمس الأربعاء.