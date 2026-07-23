وزير الخزانة البريطاني يتعهد أمام المستثمرين بتوفير احتياطي مالي لحماية الاقتصاد من الصدمات

تعهد وزير الخزانة البريطاني الجديد جون هيلي، بالرقابة المنضبطة على المالية العامة للمملكة المتحدة وتوفير احتياطي مالي لحماية الاقتصاد من الصدمات، خلال عرضه الذي وجهه إلى قطاع الأعمال والشركات والمستثمرين في الحي المالي بلندن لتقديم رسالة داعمة في ثالث أيام عمله الرسمية بالمنصب.

وقال "هيلي"، خلال اجتماع مع عدد من المديرين التنفيذيين في مقر وكالة "بلومبرج" بلندن، اليوم الخميس: "لقد تحدثت أنا ورئيس الوزراء معا حول كيفية العمل بتنسيق تام لضمان التزامنا بقواعدنا المالية مع توفير احتياطي مالي لمواجهة حالات عدم اليقين"، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف هيلي، أن "المصداقية المالية هي الأساس الراسخ لتحقيق الاستقرار".

ولم تتأثر عوائد السندات بشكل كبير بتصريحات هيلي، إذ ركز المستثمرون، على الآثار التضخمية الناجمة عن اقتراب سعر خام برنت من 100 دولار للبرميل، وسط تصاعد القتال بين الولايات المتحدة وإيران.

وقال "هيلي"، الذي تولى منصب وزير الخزانة البريطاني خلفا لراشيل ريفز، بعد تولي آندي بيرنام منصب رئيس الوزراء الاثنين الماضي، إنه يسعى إلى خفض التكاليف التي تواجهها الشركات البريطانية، بما في ذلك الضرائب وتكاليف الطاقة، وتكاليف العمالة.

وركزت الحملة السياسية الأولى لبيرنام، على تخفيف الضغوط المالية عن المستهلكين.

وقال هيلي: "أعلم أن الشركات، الكبيرة منها والصغيرة، تعاني من ضغوط شديدة. إنني قلق بشأن التكاليف التي تواجهها الشركات بقدر قلقي بشأن تكلفة المعيشة".