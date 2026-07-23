آلاف الشباب يعتصمون في شوارع العاصمة الهندية رغم الإجراءات الأمنية المشددة

اعتصم آلاف المتظاهرين الشباب في شوارع العاصمة الهندية نيودلهي، اليوم الخميس، في تحدِ للقيود الجديدة، في أحدث استعراض لقوة الحركة التي صارت تشكل أحد أكبر التحديات التي تواجه حكومة رئيس الوزراء، ناريندرا مودي.

وكانت احتجاجات حركة "الصراصير" التي يقودها الشباب في الهند، بدأت قبل أكثر من شهر على خلفية مزاعم تسريب بعض امتحانات القبول الأكثر تنافسية في البلاد، التي تجرى بغرض الالتحاق بكليات الطب والوظائف الحكومية.

ومنذ ذلك الحين، توسعت الحركة لتتجاوز الاعتراضات على تسريب الامتحانات، وتستقطب المهنيين والعائلات، لتعبّر عن حالة من الإحباط العام.

وجاءت مظاهرات اليوم الخميس، في "جانتار مانتار"، وهو موقع مخصص للاحتجاجات بنيودلهي، عقب اشتباكات وقعت ليلا واستخدمت فيها الشرطة الغاز المسيل للدموع والهراوات لتفريق الحشود، وهي ثاني مواجهة من نوعها هذا الأسبوع.

وكان آلاف المتظاهرين قد تحدوا القيود يوم الاثنين الماضي، وساروا باتجاه البرلمان، قبل أن تفرّق الشرطة المظاهرة باستخدام الغاز المسيل للدموع والهراوات.