ضبط مشرف دار رعاية في القاهرة بتهمة التعدي على نزيل

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على مشرف بدار لرعاية المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة، بتهمة التعدي على أحد المقيمين بالدار بالقاهرة.

ورصدت أجهزة وزارة الداخلية تداول مقطع فيديو للواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وبفحصه تبين أنه بتاريخ 20 يوليو الجاري.

وتبلغت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من القائمة على النشر، وهي ربة منزل مقيمة بالمعادي، بتضررها من أحد العاملين بالدار محل البلاغ، لقيامه بالتعدي بالضرب على شقيقها، المقيم بالدار منذ أكثر من 25 عامًا، لمعاناته من تأخر ذهني وعقلي، محدثًا إصابته بكسور وكدمات متفرقة.

وأمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو، وهو مشرف بالدار المشار إليها، مقيم بمحافظة الجيزة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.