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استشهد مواطنان فلسطينيان، وأصيب آخرون، اليوم الخميس، في قصف إسرائيلي قرب مستشفى اليمن السعيد بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وأفاد مراسل وكالة «صفا» باستشهاد مواطنين اثنين وإصابة آخرين، جراء استهداف طائرات الاحتلال مجموعة من المواطنين قرب مستشفى اليمن السعيد بمخيم جباليا شمالي القطاع.

وأشار إلى إصابة مواطنين اثنين، برصاص قوات الاحتلال في مخيّم البرج بمواصي مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وأوضح أن طلقات نارية من آليات الاحتلال العسكرية المتمركزة جنوبي مدينة خان يونس أصابت خيام النازحين في منطقة الكنيس جنوب غربي المدينة.

ولفت الى إطلاق نار من قبل الطيران المروحي الإسرائيلي شمالي القطاع.

وذكر أن قصفًا مدفعيًا استهدف محيط مفترق السنافور بحي التفاح شمال شرقي مدينة غزة.

وقال مراسل الوكالة إن مدفعية الاحتلال واصلت قصف حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، وسط عملية نسف شرقي المدينة.

ولفت إلى أن زوارق الاحتلال الحربية أطلقت النار باتجاه ساحل مدينة غزة.

وفي وسط القطاع، أفاد المراسل بأن مدفعية الاحتلال قصفت شرقي مدينة دير البلح.