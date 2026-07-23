قطر: استمرار الاعتداءات في البحر الأحمر تصعيد خطير يهدد أمن واستقرار المنطقة

أدانت دولة قطر بشدة استهداف جماعة الحوثي سفينة سعودية، أثناء إبحارها في البحر الأحمر، قائلة إنه يعد انتهاكًا خطيرًا لسلامة الملاحة الدولية، وتهديدًا مباشرًا لأمن إمدادات الطاقة العالمية، وخرقًا واضحًا وصريحًا لقواعد القانون الدولي.

وأكدت وزارة الخارجية القطرية في بيان، اليوم الخميس، أن استمرار هذه الاعتداءات المرفوضة يمثل تصعيدًا خطيرًا يهدد أمن واستقرار المنطقة، والجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليميين.

وطالبت المجتمع الدولي بالقيام بمسئولياته تجاه تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2216 بشأن اليمن، والقرار 2722 بشأن حقوق وحرية الملاحة في البحر الأحمر، مؤكدة أن حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية تعد مبدًا جوهريًا من مبادئ القانون الدولي، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.

وجددت الوزارة تضامن دولة قطر الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها ومصالحها، مشددة على أن أمن المملكة العربية السعودية يعد جزءًا لا يتجزأ من أمن دولة قطر، وأمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأعربت عن تقدير دولة قطر لجهود سلطنة عُمان الشقيقة الجارية للتنسيق مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية والأطراف اليمنية والمبعوث الأممي الخاص باليمن، بهدف استئناف المسار السياسي وخارطة الطريق، بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأعلن الحوثيون المتحالفون مع إيران اليوم الخميس، استهداف ناقلتي نفط سعوديتين في إطار حصار بحري على السعودية، مما ينذر بعرقلة طريق ثان لإمدادات النفط العالمية مع إغلاق إيران شبه الكامل لمضيق هرمز.

وقال الحوثيون اليمنيون، الذين يسيطرون على مناطق قريبة من مضيق باب المندب، يوم الاثنين، إنهم قرروا فرض حصار بحري على السعودية، في خطوة رأى بعض المحللين أنها جاءت بإيعاز من إيران بهدف كسب ورقة ضغط.

وغيرت خمس ناقلات مسارها في البحر الأحمر لتتجنب مضيق باب المندب ⁠أمس الأربعاء، وعادت ثلاث ناقلات محملة بالنفط السعودي المتجه إلى الصين والهند أدراجها يوم الثلاثاء.

وقالت جماعة الحوثي إن قواتها شنت هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على ناقلتي نفط سعوديتين في البحر الأحمر، وأشارت في بيان إلى أن السفينتين هما إنسيليا وليلى.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن مصدر رسمي قوله إن الناقلة إنسيليا تعرضت لاستهداف مما تسبب في اندلاع حريق في مقدمة السفينة. ولم يتم تأكيد الهجوم على الناقلة ليلى حتى الآن.

وقال مصدر أمني بحري إن السفينة إنسيليا أرسلت نداء استغاثة وأبلغت عن تعرضها لاستهداف بصاروخ بالقرب من ميناء جازان السعودي في البحر الأحمر في وقت متأخر من أمس الأربعاء.