بزشكيان والزيدي يبحثان تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين إيران والعراق

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، ورئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، متانة العلاقات التاريخية والثقافية والدينية والشعبية بين إيران والعراق، مشددين على أهمية الحفاظ على هذه الروابط وتعزيزها باعتبارها ركيزة لتطوير التعاون الاستراتيجي بين البلدين.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية «إرنا»، جاء ذلك خلال لقائهما، اليوم الخميس، في طهران، حيث بحثا سبل توسيع العلاقات الثنائية، إلى جانب أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الجانبان أهمية الإسراع في تنفيذ الاتفاقات المشتركة، باعتبارها خطوة أساسية لتعزيز التعاون وتحقيق المصالح المتبادلة، مع التركيز على تفعيل التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والطاقة والنقل الإقليمي.

كما شددا على أهمية استمرار التنسيق والتقارب بين البلدين، مؤكدين أن فتح آفاق جديدة للتعاون يمثل ضرورة استراتيجية لمستقبل العلاقات بين طهران وبغداد، ويسهم في تعزيز الاستقرار والأمن، وتحقيق مصالح الشعبين، ودعم التضامن الإقليمي.

وبدأ رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، الخميس، زيارة رسمية إلى إيران، لبحث تعزيز التعاون بين البلدين الجارين، إضافة إلى قضايا إقليمية.

وتأتي زيارة الزيدي إلى طهران في ظل تصاعد التوتر الإقليمي، واستمرار تداعيات الحرب، ومساعي بغداد للحفاظ على سياسة التوازن بين واشنطن وطهران، في وقت تشير فيه مصادر سياسية إلى أن الزيارة تتجاوز إطارها المعلن، وتحمل رسائل سياسية وأمنية واقتصادية متبادلة بين الجانبين.