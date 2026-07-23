استئناف العمل في معبر الشلامجة الحدودي بين العراق وإيران

أعلن رئيس هيئة المنافذ الحدودية في العراق عمر الوائلي، اليوم الخميس، استئناف العمل بمنفذ الشلامجة الحدودي بين العراق وإيران بعد توقف مؤقت بسبب القصف الذي تعرض له على الجانب الإيراني فجرا.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن الوائلي، قوله إن "العمل في منفذ الشلامجة الحدودي بمحافظة البصرة توقف لنحو ثلاث ساعات من 2:00 إلى 5:00 فجراً، بطلب من الجانب الإيراني".

وأضاف أن "ذلك جاء بهدف إعادة تنظيم وترتيب الوضع بعد تعرض المنفذ إلى قصف في الجانب الإيراني"، مشيرا إلى أن العمل مستمر منذ الفجر بانسيابية عالية مع استمرار دخول زائري أربعينية الإمام الحسين من الجانب الإيراني.

وحسب مصادر إعلامية، قُتل شخصان وأصيب آخرون في قصف استهدف معبر الشلامجة داخل الأراضي إلايرانية.