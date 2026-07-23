الجيش الكويتي: منفذ العبدلي مع العراق تعرض لهجوم بمسيرات معادية

قال المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع، العقيد الركن سعود عبدالعزيز العطوان، إن منفذ العبدلي الحدودي تعرّض، ظهر اليوم، لهجوم بطائرات مسيّرة معادية، أسفر عن وقوع أضرار مادية، دون تسجيل أي إصابات بشرية.

وبحسب بيان صادر عن الجيش الكويتي، أضاف المتحدث أن الفرق المختصة باشرت، فور وقوع الحادث، التعامل معه واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين الموقع، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأشار إلى أن فرق التفتيش والتخلص من المتفجرات التابعة للقوة البرية باشرت أعمال المسح والتأمين، ورفع مخلفات الطائرات المسيّرة، وفق الإجراءات الفنية المعتمدة، بما يضمن سلامة الموقع وخلوّه من أي مخاطر.

وأكدت القوات المسلحة الكويتية استمرارها في أداء مهامها وواجباتها بكفاءة عالية، في إطار الجاهزية المستمرة والاستعداد الدائم، لحماية حدود الوطن وصون أمنه واستقراره.

وشهدت المنطقة الحدودية بين العراق والكويت تصعيدًا أمنيًا خطيرًا، اليوم الخميس، إثر تعرض منفذ العبدلي الكويتي للهجوم بطائرات مسيّرة، وذلك في رد مباشر على القصف الصاروخي الذي طال صالة الركاب ومحطة التبادل التجاري في منفذ الشلامجة الحدودي من الجانب الإيراني فجر اليوم.

وبحسب موقع «السومرية نيوز» العراقي، أفادت مصادر أمنية وميدانية بأن طائرات مسيّرة استهدفت موقع منفذ العبدلي على الجانب الكويتي المحاذي لمنفذ سفوان العراقي، مما أدى إلى تصاعد الدخان وإحداث أضرار مادية، وتفعيل حالة الاستنفار القصوى لدى الأجهزة الأمنية وحرس الحدود في كلا البلدين.

وعلى خلفية هذا الاستهداف، اتخذت السلطات الكويتية قرارات عاجلة بإغلاق منفذ العبدلي الكويتي ونظيره منفذ سفوان من الجانب العراقي «بشكل مؤقت»، وتوقف حركة المسافرين والتبادل التجاري، كإجراء احترازي لتأمين الشريط الحدودي والحد من تداعيات هذا التصعيد.

ويأتي هذا الهجوم عقب ساعات قليلة من تعرض منفذ الشلامجة الحدودي (من الجانب الإيراني) لقصف مماثل، أدى إلى سقوط ضحايا وإصابات، وتوقف حركة التنقل لعدة ساعات قبل استئنافها جزئيًا.